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Ученые центра «Вектор» поделились эксклюзивными фотографиями дельта-штамма коронавируса
Общество
Ученые центра «Вектор» поделились эксклюзивными фотографиями дельта-штамма коронавируса
pixabay.com

Москва, 25 октября. Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» при Роспотребнадзоре поделились уникальными фотографиями дельта-штамма новой коронавирусной инфекции.

Эксклюзивные черно-белые снимки размещены в Telegram-канале РИА Новости. Штамм коронавируса «Дельта» входит в список мутаций, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список «вызывающих озабоченность».

Образец дельта-штамма выделили в декабре от больного COVID-19. По словам исследователей, данные снимки сделаны при помощи трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тыс. раз.

Как стало известно ранее, эффективность отечественной вакцины «Спутник Лайт» против дельта-штамма составляет 70%. А среди граждан до 60 лет действенность препарата превышает показатель в 75%.

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фото коронавирус дельта-штамм
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