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Kyodo: Япония и США обсудили проход российско-китайской группы кораблей через Цугару
Армия
Kyodo: Япония и США обсудили проход российско-китайской группы кораблей через Цугару
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Токио, 25 октября. Глава минобороны Японии Нобуо Киси обсудил с министром ВМС США Карлосом дель Торо пути укрепления взаимодействия двух стран, а также недавний совместный проход российско-китайской группы боевых кораблей через проливы Цугару и Осуми.

По данным информационно агентства Kyodo, американский министр в ходе встречи выразил намерение «продолжать усилия по укреплению сотрудничества», отметив важность военно-морских сил двух стран. Стороны также обсудили недавние ракетные пуски Северной Кореи.

Отметим, что в минувшую субботу минобороны Японии сообщило о проходе 10 военных кораблей России и Китая через пролив Осуми. При этом 18 октября боевые единицы ВМФ РФ и ВМС Китая также прошли через Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и остров Хоккайдо.

Ранее сообщалось, что Токио хочет радикально изменить концепцию японских войск. Политики открыто говорят о необходимости развивать наступательные вооружения, передает infox.

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