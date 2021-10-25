Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 17:17
17:15
Армия
Уникальную систему защиты вертолетов от левого вращения создадут в России в 2022 году
17:15
Общество
ZERO10 представил приложение для виртуальной примерки одежды молодых дизайнеров
17:15
Общество
Диетолог Елена Соломатина перечислила запрещенные людям с сердечными болезнями продукты
17:15
Происшествия
Ураган оставил без света тысячи домов и предприятий на Западном побережье США
17:15
Общество
Актер Алек Болдуин встретился с родными убитой им оператора Галины Хатчинс
17:14
Общество
Попова призвала россиян не считать нерабочие дни в России локдауном
17:13
Общество
В Белгородской области на строительство госпиталей для больных COVID-19 потратят 5 млрд рублей
17:11
Происшествия
Житель Краснодара отправился за грибами в лес и нашел 174 боеприпаса времен ВОВ
17:11
Весь мир
Байден номинировал еврейскую активистку на пост представителя США в Совете ООН по правам человека
17:09
Общество
Не хочу, не могу, не буду: что делать водителю, если машина не заводится в мороз
Все новости

Эфир: Зачем нужны новые камеры на автобусах и светофорах

  /   Обновлено: 25 октября 2021 17:00
Общество
Эфир: Зачем нужны новые камеры на автобусах и светофорах
Невские Новости  /  Дарья Зуева

В понедельник, 25 октября, с 17:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит традиционная программа «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым».

В рамках программы обсуждают последние дорожные новости. В этот раз  — установку камер фото- и видеофиксации на автобусы и троллейбусы в Петербурге.

В ходе прямого эфира эксперты оценят предложение губернатора Курской области Романа Старовойта, который считает, что размер штрафов необходимо увязывать с доходом нарушителя.

Каких результатов ждут власти от установки новых комплексов фото- и видеофиксации в Петербурге?

Чем отличаются камеры нового типа от старых?

Что такое «умные светофоры» и где они установлены?

Принесет ли ожидаемый результат привязка размера штрафа за нарушение ПДД к доходу нарушителя?

Кто должен следить за порядком в общественном транспорте и как избежать конфликтов?

Эти и другие новости обсуждают в эфире медиацентра «Патриот» депутат Законодательного собрание Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и директор окружного отделения фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Зачем нужны новые камеры на автобусах и светофорах
пдд штрафы цивилев штрафы гибдд кропотина
Комментировать