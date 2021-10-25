Эфир: Зачем нужны новые камеры на автобусах и светофорах

В понедельник, 25 октября, с 17:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит традиционная программа «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым».

В рамках программы обсуждают последние дорожные новости. В этот раз — установку камер фото- и видеофиксации на автобусы и троллейбусы в Петербурге.

В ходе прямого эфира эксперты оценят предложение губернатора Курской области Романа Старовойта, который считает, что размер штрафов необходимо увязывать с доходом нарушителя.

Каких результатов ждут власти от установки новых комплексов фото- и видеофиксации в Петербурге?

Чем отличаются камеры нового типа от старых?

Что такое «умные светофоры» и где они установлены?

Принесет ли ожидаемый результат привязка размера штрафа за нарушение ПДД к доходу нарушителя?

Кто должен следить за порядком в общественном транспорте и как избежать конфликтов?

Эти и другие новости обсуждают в эфире медиацентра «Патриот» депутат Законодательного собрание Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и директор окружного отделения фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина.