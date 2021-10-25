«Русский час» снял новый клип о событиях в Донбассе на Саур-Могиле

Москва, 25 октября. «Русский час» представил зрителям свою новую работу. В эфире YouTube-канала вышел клип, снятый на песню донбасской поэтессы Снежаны Аэндо «Забери нас домой, Родина!» в исполнении горловского детского ансамбля «ЮниАрт».

Съемки видео проходили на одном из главных «мест силы» региона — на вершине мемориала Саур-Могила. Производством клипа занималась съемочная группа, которая до этого работала над художественным фильмом о событиях в Донбассе «Альфа Р».

В качестве режиссера и оператора-постановщика выступил Алексей Коробко, а режиссером монтажа — Юрий Кайгародцев. Глава студии «Русский час» Александр Коробко в своем Telegram-канале отметил, что клип — своеобразное признание в любви и призыв к помощи одновременно.

«Забери нас домой, Родина!» — это не просто песня, это призыв и манифест всего русского Донбасса. Уверен, что так и будет! В свое время наш большой друг Вилли Токарев написал песню с такими словами: «Россия есть, была и будет», их потом слово в слово процитировал и Владимир Путин, добавив, что «с этим надо смириться». Добавлю: как и с тем, что Донбасс теперь всегда будет с Россией!» — подчеркнул Коробко.

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