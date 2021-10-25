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Российские пенсионеры могут получить по 15 тысяч рублей из-за роста инфляции

  /   Обновлено: 25 октября 2021 10:24
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Экономика
Российские пенсионеры могут получить по 15 тысяч рублей из-за роста инфляции
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Пожилые россияне могут получить по 15 тысяч рублей в качестве компенсации за высокий уровень инфляции, заявила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Минтруд РФ ранее заявил, что показатели индексации важных социальных выплат будут пересмотрены. Кроме того, власти объявляли об индексации страховых пенсий по старости с 1 января следующего года на 5,9%, однако данная цифра оказалась гораздо ниже текущего уровня инфляции, передает «ФедералПресс».

В связи со сложившейся ситуацией правительство может пойти на этот шаг и начислить пенсионерам новый бонус, отметила Киреева. Такие меры государство принимало в 2017 году, когда гражданам выплатили по 5 тысяч рублей, чтобы компенсировать потери от инфляции. Поскольку в этот раз показатель значительно больше, значит, и денежное довольствие может вырасти.

«Иными словами, может состояться двойное увеличение средств: индексация на 5,9% и единовременная выплата. По некоторым данным, ее размер составит 15 тысяч рублей. Это может состояться только при условии, что Минэкономразвития не изменит данные официальной инфляции», — подчеркнула Киреева.

Пенсионный фонд ранее объявил, что введение в РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никак не отразится на перечислении выплат. «Почта России» также предупредила, что все дни пройдут в обычном режиме, кроме официального праздничного 4 ноября.

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