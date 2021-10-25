Британский генерал Картер назвал новейшее российское вооружение «угрозой» для Лондона

Лондон, 25 октября. Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер считает, что разрабатываемое в России оружие представляет «серьезную угрозу» для Лондона.

В публикации британского издания Express говорится, что разрабатываемые российскими специалистами передовые боевые системы имеют отношение к Великобритании. Картер также подчеркнул, что определенную опасность для Лондона представляет Китай. По его словам, якобы исходящие от РФ и КНР «угрозы» являются системными вызовами.

«Нет сомнений в том, что мы должны проводить курс на сдерживание России», — считает британский генерал.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена нанести хитрый экономический удар по России и Китаю. Стоит отметить, что в Лондоне считают Москву своим основным оппонентом, передает infox.