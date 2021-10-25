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Британский генерал Картер назвал новейшее российское вооружение «угрозой» для Лондона
Армия
Британский генерал Картер назвал новейшее российское вооружение «угрозой» для Лондона
Федеральное агентство новостей

Лондон, 25 октября. Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер считает, что разрабатываемое в России оружие представляет «серьезную угрозу» для Лондона.

В публикации британского издания Express говорится, что разрабатываемые российскими специалистами передовые боевые системы имеют отношение к Великобритании. Картер также подчеркнул, что определенную опасность для Лондона представляет Китай. По его словам, якобы исходящие от РФ и КНР «угрозы» являются системными вызовами.

«Нет сомнений в том, что мы должны проводить курс на сдерживание России», — считает британский генерал.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена нанести хитрый экономический удар по России и Китаю. Стоит отметить, что в Лондоне считают Москву своим основным оппонентом, передает infox.

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