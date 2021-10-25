Нерабочие дни стартовали в шести регионах России

Москва, 25 октября. Сразу в нескольких регионах России начались нерабочие дни, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Выходные стартовали 25 октября в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае. Данное решение было принято местными властями, продлятся нерабочие дни до 7 ноября.

Стоит отметить, что в разных регионах ограничения отличаются. Так, в Воронежской области на эти дни приостановят работу объекты розничной торговли, общепита и развлекательных заведений. В Курской дополнительно введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Для работников государственных предприятий на этот период сохраняется прежняя заработная плата.