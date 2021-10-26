Бизнес-аналитик Ильичева объяснила, зачем смартфоны постоянно за нами следят

Телефон — не место для хранения информации, кража которой может использоваться против пользователя. Компрометирующие фотографии, посты в соцсетях, информация о картах, переводах, счетах в банках, паспортные данные — все может использоваться мошенниками в своих целях. Об этом ФАН рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Как сообщает издание Gizmodo, смартфоны на базе Android постоянно следят за своими владельцами, а затем передают эти данные производителям. Отключить эту функцию невозможно.

Анастасия Ильичева отметила, что смартфоны большинства производителей формально не следят за пользователем. Просто компании делают так, что устройство, с которым мы не расстаемся ни на секунду и где сосредоточена вся наша жизнь, накапливает и передает производителю массу информации.

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«Это сделано не для слежки как таковой, а просто компании используют свои возможности, чтобы получить максимум информации о людях с точки зрения особенностей их потребления. Это необходимо, чтобы получать данные, которые дают много возможностей для развития компании. На основе наших предпочтений фирмы разрабатывают новые продукты, пытаются предугадать, в каком именно направлении будут двигаться предпочтения людей в ближайшее время, и предложить им нужный функционал», — пояснила Анастасия Ильичева.

По ее словам, собранные данные обязательно анализируются, но обычно в виде больших массивов и в обезличенном виде. Данные геолокации дают понимание, в каком регионе мира сосредоточено большее число пользователей (там потом открываются представительства, появляются новинки компании в первую очередь). Данные о предпочтениях в соцсетях дают информацию о том, какие приложения можно рекомендовать пользователям для установки. Это уже не говоря об интуитивной рекламе (только посмотрел в интернете — и сразу появляются соответствующие предложения) и т. д.

«Нужно понимать, что в наше время само понятие приватности ушло в прошлое. Если вы обладатель любого (кроме, пожалуй, старого кнопочного телефона), получить о вас данные совсем несложно. Геолокация, данные с камеры, обращения в соцсети, поисковые запросы — если производитель устройств все это использует как Big Data, то обычный хакер интересуется именно личными данными. Мошенники, используя информацию о покупках в интернет-магазинах, могут получить данные карты, украсть средства и так далее», — добавила Анастасия Ильичева.

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По ее словам, нужно всегда помнить, что телефон — не место для хранения информации, кража которой может использоваться против пользователя. Компрометирующие фотографии, посты в соцсетях, информация о картах, переводах, счетах в банках, паспортные данные (в виде фото и скана) — все может использоваться мошенниками в своих целях. Потому стоит много раз подумать, прежде чем использовать телефон как хранилище конфиденциальной информации.

Ранее Ильичева рассказала, что мессенджеры — одно из главных средств общения современных людей. Их стали активно использовать с развитием интернета, и с каждым днем роль коммуникационных приложений неизменно повышается.