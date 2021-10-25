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Лента
25 октября 11:08
11:07
Общество
Путин поручил обеспечить россиян двумя оплачиваемыми выходными за вакцинацию от COVID-19
11:05
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрыве на заводе под Рязанью
11:05
Общество
Владимир Путин поручил увеличить объемы тестирования россиян на коронавирус
11:04
Экономика
Дагестан, Камчатка и Якутия станут получателями крупнейших дотаций в 2021 году
11:02
Общество
Путин поручил обеспечить регионы дорогостоящими лекарствами для пациентов с COVID-19
11:02
Общество
Ведущий Дмитрий Киселев ответил Волочковой и Шукшиной на критику вакцинации
11:00
Политика
Кабулов: итогом заседания по Афганистану стало выражение единой позиции ряда стран
11:00
Общество
Эфир: Ждать ли развития киберспорта в РФ после победы Team Spirit в международном турнире
10:59
Общество
Путин поручил регионам запретить ночные развлекательные мероприятия и работу ресторанов
10:57
Политика
Ветеран ополчения Матюшин назвал причины массового отказа украинских резервистов воевать в Донбассе
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«Этот день в истории». Что произошло 25 октября, праздники, факты, люди
Видео

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Международный день школьных библиотек отмечают каждый четвертый понедельник октября по инициативе ЮНЕСКО с 1999 года. Этот день призван обратить внимание на состояние библиотек и пополнение из фондов.

Сотрудники таможенной службы России сегодня отмечают профессиональный праздник. Государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через границы страны товаров, грузов, транспорта, был создан по указу царя Алексея Михайловича 25 октября 1653 года. Именно тогда появился Единый таможенный устав о взимании пошлины «в Москве и городах российских».

Более подробно узнать о том, чем еще известен 25 день октября, вы узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

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