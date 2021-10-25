«Этот день в истории». Что произошло 25 октября, праздники, факты, люди

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Международный день школьных библиотек отмечают каждый четвертый понедельник октября по инициативе ЮНЕСКО с 1999 года. Этот день призван обратить внимание на состояние библиотек и пополнение из фондов.

Сотрудники таможенной службы России сегодня отмечают профессиональный праздник. Государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через границы страны товаров, грузов, транспорта, был создан по указу царя Алексея Михайловича 25 октября 1653 года. Именно тогда появился Единый таможенный устав о взимании пошлины «в Москве и городах российских».

Более подробно узнать о том, чем еще известен 25 день октября, вы узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».