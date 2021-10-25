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Подразделения ВВО провели антитеррористические учения на Дальнем Востоке

  /   Обновлено: 25 октября 2021 09:42
Армия
Подразделения ВВО провели антитеррористические учения на Дальнем Востоке
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Хабаровск, 25 октября. Учения подразделений Восточного военного округа (ВВО) по противодействию терроризму прошли в 11 субъектах Дальнего Востока.

В сообщении пресс-службы ВВО говорится, что в регионах дислокации подразделений военного округа были развернуты межведомственные оперативные группы по управлению силами и средствами противодействия терроризму. Военнослужащие отражали нападения условных боевиков на военные и социально значимые объекты, в частности склады с вооружением и горюче-смазочными материалами, командные пункты, штабы.

«К мероприятиям привлекались более 14 тысяч военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун"», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ и Таджикистана провели совместные тактические учения вблизи границы с Афганистаном. В ходе маневров подразделения двух стран отработали задачи по разгрому бандформирований. Стоит отметить, что прошедшие недавно учения ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021» вызвали панику в НАТО, передает infox.

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