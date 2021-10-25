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Основной этап регистрации сдавшихся боевиков завершился в сирийской провинции Деръа
Весь мир
Основной этап регистрации сдавшихся боевиков завершился в сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей  / 

Деръа, 25 октября. Основной этап урегулирования статуса сдавшихся боевиков завершен в сирийской провинции Деръа. С 25 октября работу по регистрации членов незаконных вооруженных формирований продолжает лишь один соответствующий пункт, расположенный в районе Сарайя провинциальной столицы.

С августа текущего года к мирной жизни вернулись свыше 13 тысяч человек, сдавших более четырех тысяч стрелкового оружия и 100 тысяч боеприпасов к нему. Для этого они воспользовались услугами более чем двенадцати правительственных центров регистрации, открытых в том числе в районе Деръа аль-Балад, населенных пунктах Нава, Тасиль, Аш-Шаджара, Даиль, Сахим аль-Джулян, Телль Шахаб, Тафас, Аль-Музейриб, Аль-Ядуда, Нахита.

Основной этап регистрации сдавшихся боевиков завершился в сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

В текущий момент в провинции Деръа разворачивается работа по реконструкции поврежденной инфраструктуры, включая объекты промышленности и сельского хозяйства. Отдельной проблемой в данном процессе является подготовка пострадавших жилищ к зиме.

Данные мероприятия происходят в рамках ликвидации последствий военного обострения, начавшегося в Деръа в конце июля. В ответ на широкую правительственную кампанию по подавлению криминальной активности в регионе и сопутствующие аресты членов бандгруппировок бывшие боевики, уже заключившие мирное соглашение с Дамаском в 2017 году, подняли бунт и взяли контроль над рядом населенных пунктов. К ним присоединились сотни дезертиров, бежавших из рядов Сирийской Арабской Армии (САА).

Основной этап регистрации сдавшихся боевиков завершился в сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

В ответ правительство стянуло в провинцию армейские части, после чего произошла череда вооруженных столкновений. Конфликт пошел на спад после подписания мирных соглашений при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). В соответствии с договоренностями, сдавшие оружие и не имеющие за спиной тяжких проступков люди получили возможность пройти специальную процедуру регистрации и вернуться к мирной жизни. Подразумевается их исключение из списка разыскиваемых лиц; дезертирам с момента сдачи даются три месяца на возвращение в собственные войсковые части.

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сирия деръа
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