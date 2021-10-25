Секретарь СНБО Украины Данилов счел нецелесообразным введение визового режима с РФ

Киев, 25 октября. Введение визового режима с Россией является нецелесообразным для Киева. Об этом высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Представитель координационного органа прокомментировал возможность введения визового режима с РФ. По его словам, необходимо понимать, что Киев будет иметь после таких действий.

«Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем», — констатировал Данилов в интервью «РБК-Украина».

Секретарь СНБО назвал эту информацию достаточно специфической. Пограничники не пропускают на Украину колоссальное количество людей, подчеркнул он.

Данилов ранее на брифинге отказался отвечать на вопрос журналиста, заданный на русском языке. Перепалку украинского политика активно обсудили пользователи социальной сети «ВКонтакте».