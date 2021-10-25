Политолог Рар заявил, что Германия может потерять Россию

Москва, 25 октября. Германия может потерять Россию, если займет позицию аналогичную Великобритании и Польше, считает немецкий политолог Александр Рар.

В преддверии выхода своей книги «Ослепление. Как Европа теряет Россию» на русском языке, политолог рассказал, что она была написана по-немецки, но и русскому читателю будет интересно с ней ознакомиться.

«Это призыв к немцам правильно действовать в отношении России, и не терять отношений с Россией, потому что если Германия действительно встанет на те позиции, которые сегодня занимают Великобритания или Польша в отношении вашей страны, то она потеряет Россию. А это будет катастрофа», — цитирует Рара издание «Украина.ру».

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Свою книгу Рар назвал «стоном отчаявшегося человека», который боится разрушения отношений России и Германии. Ведь в таком случае по вине немцев произойдет крах. Уже сейчас политолог столкнулся с тем, что его книгу о России в ФРГ называют «российской пропагандой». В действительности же из информационного поля Германии исключается все, что говорится об РФ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что еще 20 лет назад осознала наличие серьезных разногласий с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, такие мысли пришли ей в голову во время выступления российского лидера в Бундестаге в 2001 году, сообщает НСН.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва чутко следит за итогами выборов в Германии. В Кремле рассчитывают на преемственность политического курса Берлина, а РФ заинтересована в продолжении развития отношений с Германией, добавил он.