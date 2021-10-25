«Известия»: большая часть российских рыбных консервов не соответствует стандартам качества

Москва, 25 октября. Специалисты «Общественной потребительской инициативы» провели проверку производимых в России рыбных консервов и выявили серьезные нарушения в большей части продукции.

Эксперты исследовали 96 наименований консервов. В результате проверки лишь 11% не имели каких-либо нареканий. Проблемы были обнаружены в производстве сайры, горбуши и печени трески. Как пишут «Известия», среди нарушений специалисты отметили несоответствие массовой доли рыбы и масла, окисление рыбы, недостаток или избыток соли, подмену сырья и даже наличие в продукции паразитов.

«Это ошеломляющая статистика, которая вскрывает беспрецедентные масштабы нарушений при производстве рыбных консервов», — заявил изданию председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По его словам, введение в России системы маркировки и прослеживаемости по большинству категорий товаров может изменить ситуацию в лучшую сторону.

Россиянам ранее рассказали, какие продукты и товары на прилавках являются самыми некачественными. Глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что из них нужно покупать с осторожностью.