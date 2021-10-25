Эфир: Ждать ли развития киберспорта в РФ после победы Team Spirit в международном турнире

В понедельник, 25 октября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают победу российской команды в престижном международном чемпионате по Dota 2 — The International.
Российская команда стала победителем впервые. Комментируя победу команды Team Spirit, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что она даст киберспорту в России сильный импульс.
Team Spirit завоевала главный приз в размере 18,2 млн долларов — каждый участник получит более 3,5 млн долларов. Состав команды выглядел следующим образом: россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Александр Хертек (TORONTOTOKYO) и Магомед Халилов (Collapse), а также украинские игроки Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).
Изменится ли теперь мнение чиновников, которые хотели запретить жестокие компьютерные игры, о киберспорте?
Нравственно ли платить за победу в «игрушке» в три раза больше Нобелевской премии?
Какой пример показывают игроки Team Spirit российским школьникам?
Ждать ли подвоха украинским игрокам Team Spirit от своих соотечественников за участие в чемпионате в составе российской команды?
Как теперь будет развиваться игровая индустрия в России?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин.