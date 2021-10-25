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Эфир: Ждать ли развития киберспорта в РФ после победы Team Spirit в международном турнире
Общество
Эфир: Ждать ли развития киберспорта в РФ после победы Team Spirit в международном турнире
ТАСС  /  Щербак Александр

В понедельник, 25 октября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают победу российской команды в престижном международном чемпионате по Dota 2 — The International. 

Российская команда стала победителем впервые. Комментируя победу команды Team Spirit, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что она даст киберспорту в России сильный импульс.

Team Spirit завоевала главный приз в размере 18,2 млн долларов — каждый участник получит более 3,5 млн долларов. Состав команды выглядел следующим образом: россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Александр Хертек (TORONTOTOKYO) и Магомед Халилов (Collapse), а также украинские игроки Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).

Изменится ли теперь мнение чиновников, которые хотели запретить жестокие компьютерные игры, о киберспорте?

Нравственно ли платить за победу в «игрушке» в три раза больше Нобелевской премии?

Какой пример показывают игроки Team Spirit российским школьникам?

Ждать ли подвоха украинским игрокам Team Spirit от своих соотечественников за участие в чемпионате в составе российской команды?

Как теперь будет развиваться игровая индустрия в России?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин.

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