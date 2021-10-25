Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 11:07
11:07
Общество
Путин поручил обеспечить россиян двумя оплачиваемыми выходными за вакцинацию от COVID-19
11:05
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрыве на заводе под Рязанью
11:05
Общество
Владимир Путин поручил увеличить объемы тестирования россиян на коронавирус
11:04
Экономика
Дагестан, Камчатка и Якутия станут получателями крупнейших дотаций в 2021 году
11:02
Общество
Путин поручил обеспечить регионы дорогостоящими лекарствами для пациентов с COVID-19
11:02
Общество
Ведущий Дмитрий Киселев ответил Волочковой и Шукшиной на критику вакцинации
11:00
Политика
Кабулов: итогом заседания по Афганистану стало выражение единой позиции ряда стран
11:00
Общество
Эфир: Ждать ли развития киберспорта в РФ после победы Team Spirit в международном турнире
10:59
Общество
Путин поручил регионам запретить ночные развлекательные мероприятия и работу ресторанов
10:57
Политика
Ветеран ополчения Матюшин назвал причины массового отказа украинских резервистов воевать в Донбассе
Все новости

Посол ФРГ в РФ Гайр: вопросы климата в сотрудничестве двух стран будут играть важную роль
Политика
Посол ФРГ в РФ Гайр: вопросы климата в сотрудничестве двух стран будут играть важную роль
wikipedia.org  /  Cezary Piwowarski

Москва, 25 октября. Важную роль в сотрудничестве Российской Федерации и Германии будут играть вопросы защиты климата, рассказал немецкий посол в РФ Геза Андреас фон Гайр.

По словам дипломата, взаимодействие также будет распространяться на другие области, которые являются смежными. Он отметил, что это инфраструктурная политика, социальная сфера, социальные науки, науки гуманитарного спектра.

«Что касается научного сотрудничества, важную роль будут играть вопросы защиты климата», — подчеркнул дипломат.

Ранее немецкий посол в Москве рассказал, что кризис цен на газ является общеевропейской проблемой. Также Гайр добавил, что тема является многогранной, а над решением проблемы сейчас работают власти всех государств на широком уровне.

Помимо этого, Гайр сообщал, что министры иностранных дел стран «нормандской четверки» готовятся к грядущему саммиту. Дата проведения переговоров пока неизвестна.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посол ФРГ в РФ Гайр: вопросы климата в сотрудничестве двух стран будут играть важную роль
россия германия гайр
Комментировать