Посол ФРГ в РФ Гайр: вопросы климата в сотрудничестве двух стран будут играть важную роль

Москва, 25 октября. Важную роль в сотрудничестве Российской Федерации и Германии будут играть вопросы защиты климата, рассказал немецкий посол в РФ Геза Андреас фон Гайр.

По словам дипломата, взаимодействие также будет распространяться на другие области, которые являются смежными. Он отметил, что это инфраструктурная политика, социальная сфера, социальные науки, науки гуманитарного спектра.

«Что касается научного сотрудничества, важную роль будут играть вопросы защиты климата», — подчеркнул дипломат.

Ранее немецкий посол в Москве рассказал, что кризис цен на газ является общеевропейской проблемой. Также Гайр добавил, что тема является многогранной, а над решением проблемы сейчас работают власти всех государств на широком уровне.

Помимо этого, Гайр сообщал, что министры иностранных дел стран «нормандской четверки» готовятся к грядущему саммиту. Дата проведения переговоров пока неизвестна.