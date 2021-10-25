Посол ФРГ в РФ Гайр назвал кризис с ценами на газ общеевропейской проблемой

Москва, 25 октября. Кризис цен на газ является общеевропейской проблемой, считает немецкий посол в РФ Геза Андреас фон Гайр.

Как отметил дипломат, тема является многогранной, а над решением проблемы сейчас работают власти всех стран на широком уровне.

«Насколько мы слышали, президент Российской Федерации также заявил о готовности внести спою лепту в решение вопроса кризиса газовых цен. Над этим все работают совместными усилиями», — высказался фон Гайр в беседе с представителями СМИ.

Газопровод «Северный поток — 2» посол назвал достроенным и готовым к принятию в эксплуатацию. Сертификацию трубопровода он призвал провести чисто и легитимно.

Ранее Геза Андреас фон Гайр сообщил, что министры иностранных дел стран «нормандской четверки» готовятся к грядущему саммиту. Дата проведения переговоров пока неизвестна.