Российские банки предупредили об уходе клиентов к нелегалам из-за ограничений ЦБ

Москва, 25 октября. Принятие поправок, наделяющих Центробанк РФ полномочиями на прямые ограничения по кредитам, может иметь риски для заемщиков, говорится в письме Ассоциации банков «Россия» (АБР).

Соответствующий документ был направлен в министерство финансов, и ведомство подтвердило информацию о его получении. Введение прямых запретов на выдачу определенных видов кредитов может привести к тому, что заемщики будут удовлетворять свои потребности, пользуясь услугами теневых финансовых организаций.

Банк России сообщал, что в стране растет доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Таким образом, заемщик тратит на платежи до 80% от суммы своего дохода. В настоящий момент этот показатель держится на отметке в 30%, передает РБК.

Исследователи Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс» ранее выяснили, что граждане не выплачивают долги по кредитам каждый месяц. К началу осени россияне просрочили в общей сложности 7,1 млн займов.