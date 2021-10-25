МИД Франции назвал выгодными долговременные контракты по газу с Россией

Париж, 25 октября. Долговременные контракты по поставкам газа с Россией выгодны как Франции, так и всей Европе, заявил госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон.

По словам Бона, такая позиция отвечает интересам Парижа.

«Это хорошая идея, и об этом было сказано на прошедшем в пятницу саммите ЕС. Следует вернуться к таким контрактам, так как некоторые из них подверглись деконструкции в результате воздействия ряда правил Евросоюза», — заявил дипломат в эфире телеканала France-3.

Бон добавил, что благодаря контрактам появляется преимущество в выравнивании цен и устранении их резкого повышения. Дипломат подчеркнул, что Россия полностью соблюдает условия контрактов на поставки и не совершает никаких манипуляций с ценами и объемами поставок.

Ранее стало известно, что Молдавия имеет огромный долг за газ. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Ион Кику. По его словам, сумма долга перед Россией составляет почти 400 млн долларов, передает НСН.

В свою очередь Италия начинает закупать все больше энергоресурсов у РФ. Объемы экспорта сырья «Газпромом» в южноевропейскую страну в текущем году демонстрируют уверенный прирост к результатам 2020 года.