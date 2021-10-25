Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 09:36
09:36
Происшествия
Суд не получил апелляционную жалобу от пермского стрелка на решение об аресте
09:35
Политика
Посол ФРГ в РФ Гайр: вопросы климата в сотрудничестве двух стран будут играть важную роль
09:33
Общество
Ученые из Гарвардского университета предупредили о вреде сливочного масла
09:27
Общество
Роспотребнадзор заявил, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 нельзя есть и пить
09:26
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся на юго-востоке Улан-Удэ
09:25
Происшествия
Покрышки загорелись на площади 600 кв. м в Ленинском районе Новосибирска
09:22
Происшествия
Жертвами многочасовой перестрелки в Афганистане стали не менее 17 человек
09:21
Общество
Хабаровские школьники уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 7 ноября
09:20
Политика
Посол ФРГ в РФ Гайр назвал кризис с ценами на газ общеевропейской проблемой
09:18
Экономика
Российские банки предупредили об уходе клиентов к нелегалам из-за ограничений ЦБ
Все новости

МИД Франции назвал выгодными долговременные контракты по газу с Россией
Политика
МИД Франции назвал выгодными долговременные контракты по газу с Россией
wikipedia.org  /  Guilhem Vellut / CC BY 2.0

Париж, 25 октября. Долговременные контракты по поставкам газа с Россией выгодны как Франции, так и всей Европе, заявил госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон.

По словам Бона, такая позиция отвечает интересам Парижа.

«Это хорошая идея, и об этом было сказано на прошедшем в пятницу саммите ЕС. Следует вернуться к таким контрактам, так как некоторые из них подверглись деконструкции в результате воздействия ряда правил Евросоюза», — заявил дипломат в эфире телеканала France-3.

Бон добавил, что благодаря контрактам появляется преимущество в выравнивании цен и устранении их резкого повышения. Дипломат подчеркнул, что Россия полностью соблюдает условия контрактов на поставки и не совершает никаких манипуляций с ценами и объемами поставок.

Ранее стало известно, что Молдавия имеет огромный долг за газ. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Ион Кику. По его словам, сумма долга перед Россией составляет почти 400 млн долларов, передает НСН.

В свою очередь Италия начинает закупать все больше энергоресурсов у РФ. Объемы экспорта сырья «Газпромом» в южноевропейскую страну в текущем году демонстрируют уверенный прирост к результатам 2020 года.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Франции назвал выгодными долговременные контракты по газу с Россией
россия франция газ
Комментировать