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Новые камеры на автобусах и светофорах, прогрессивную шкалу штрафов обсудят в «Патриоте»
Общество
Новые камеры на автобусах и светофорах, прогрессивную шкалу штрафов обсудят в «Патриоте»
Невские Новости  /  Леся Можаева

Несколько масштабных нововведений, связанных с фиксацией нарушений ПДД и управлением движением, начали внедрять в Санкт-Петербурге. А в целом по России губернатор Курской области Роман Старовойт, который прежде возглавлял «Росавтодор», предложил увязать размер штрафов с доходом нарушителя.

Зачем на автобусы и троллейбусы в Петербурге установили комплексы фото- и видеофиксации? Что за камеры нового типа начали тестировать на дорогах? Что такое «умные светофоры» и где они установлены в Петербурге? Будут ли в России штрафы за нарушение ПДД привязаны к доходам нарушителей? Конфликты в маршрутных автобусах — кто должен следить за порядком?

Эти и другие новости обсудят в эфире Медиагруппы «Патриот» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и директор окружного отделения Фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина.

Прямой эфир в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» состоится, как всегда, в понедельник, 25 октября, в 17:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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