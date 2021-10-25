Новейший российский танк Т-14 «Армата» завершит госиспытания в 2022 году

Москва, 25 октября. Государственные испытания новейшего российского танка Т-14 на платформе «Армата» должны завершиться в первой половине 2022 года.

Такими данными с РИА Новости поделился источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что в рамках продолжающихся испытаний последовательно подтверждаются технические требования оборонного ведомства РФ к новой тяжелой боевой машине.

«Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами», — говорится в сообщении.

Подчеркнем, что танк «Армата» был разработан специалистами концерна «Уралвагонзавод». Одна из особенностей Т-14 заключается в том, что его экипаж размещен в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно.

Ранее сообщалось, что новейший российский танк имеет ряд преимуществ перед иностранными аналогами. Машина может похвастаться отличной динамической защитой, мощным орудием и способностью поражать цели на дистанции в 12 километров.