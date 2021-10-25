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Что значит победа российской команды Team Spirit на турнире The International
Общество
Что значит победа российской команды Team Spirit на турнире The International
Федеральное агентство новостей  / 

В конце октября завершился десятый крупнейший киберспортивный чемпионат по Dota 2 — The International. Победителями мирового турнира в этом году впервые стала российская команда Team Spirit. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что победа игроков киберспортивной команды Team Spirit на турнире The International по игре Dota 2 даст киберспорту в России сильный импульс. При этом Team Spirit завоевала главный приз в размере 18,2 миллиона долларов, то есть больше 3,5 миллиона долларов на каждого игрока. Игроки команды: к известному Ярославу Найденову (Miposhka) добавились совершенно новые партнеры, у которых не было почти никакого опыта на профессиональной сцене. Ими стали россияне Александр Хертек (TORONTOTOKYO) и Магомед Халилов (Collapse), а также украинские игроки Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).

А нужны ли россиянам игры в убийства (некоторые чиновники предлагают их запретить)? Нравственно ли платить за победу в игрушке в три раза больше Нобелевской премии? Какой пример показывают игроки Team Spirit российским школьникам? Внесут ли двух украинских игроков Team Spirit в списки «Миротворца»? Как теперь будет развиваться игровая индустрия в России?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин.

Брифинг Георгия Зарубина пройдет в понедельник, 25 октября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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