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Депутат Швыткин оценил угрозу Киева направить на Москву ракеты
Политика
Депутат Швыткин оценил угрозу Киева направить на Москву ракеты
Федеральное агентство новостей  / 

Воинствующие заявления украинских политиков о планах направить на Москву ракеты ведут к эскалации напряжения. Об этом ФАН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

«Давление на Москву»

Киев разрабатывает свою ракетную программу, а действия российских властей якобы ведут к тому, что украинские оперативно-тактические ракеты будут направлены на Москву. Такое заявление сделал внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Депутат Швыткин оценил угрозу Киева направить на Москву ракеты
facebook.com / Алексей Арестович

Украинский политик заявил, что российское руководство «доиграется».

«Украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», — заявил Арестович.

Россия не оставит без внимания

Как отметил Юрий Швыткин, Россия не собирается ни на кого нападать. А само заявление Алексея Арестовича политик назвал «бредом сумасшедшего».

«Заявления подобного рода говорят о безответственности. Кроме того, они ведут к эскалации напряженности. Думаю, руководству Офиса президента Украины Владимира Зеленского нужно проверять сотрудников на предмет шизофрении. Здравомыслящий человек такого никогда бы не говорил», — высказал свою позицию Юрий Швыткин.

Депутат Швыткин оценил угрозу Киева направить на Москву ракеты
Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

Он обратил внимание, что Россия не оставит этот инцидент без внимания. Депутат осудил заявление Арестовича.

«Зеленскому нужно более качественно подходить к подбору своих подчиненных. Нужно выстраивать с Россией конструктивные отношения, а не усугублять их», — заключил Юрий Швыткин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому Париж и Берлин хранят молчание и не поддерживают поползновений Киева по вопросу Донбасса. В Европе прекрасно понимают, что российская позиция объективна — проводить встречу ради встречи нет смысла.

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