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Посольство ФРГ в России сообщило о готовящемся саммите нормандского формата

  /   Обновлено: 25 октября 2021 09:15
Политика
Посольство ФРГ в России сообщило о готовящемся саммите нормандского формата
Федеральное агентство новостей

Екатеринбург, 25 октября. Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» готовятся к грядущему саммиту. Об этом сообщил глава дипломатической миссии ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

Дата, когда главы МИД ФРГ, России, Украины и Франции проведут встречу на данный момент еще неизвестна. Во время последнего саммита президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель этот вопрос поднимался на обсуждение.

«Во время последней встречи с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в нормандском формате. Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена», — заявил дипломат.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что сложившаяся в настоящий момент ситуация на Украине является тупиком, где у руководства страны стоит группа людей. Лидер РФ также подчеркнул, что уголовное преследование главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является не законным, и основано только на его оппозиционных взглядах.

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