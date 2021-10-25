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Две женщины и мужчина заживо сгорели при пожаре в Ивановской области

  /   Обновлено: 25 октября 2021 09:35
Происшествия
Две женщины и мужчина заживо сгорели при пожаре в Ивановской области
Федеральное агентство новостей

Кинешма, 25 октября. Возгорание произошло в многоквартирном доме по улице Морская в Кинешме (Ивановская область). При пожаре погибли три человека, среди которых две пожилые женщины.

Огонь вспыхнул в двухэтажном доме рано утром. Подоспевшие спасатели эвакуировали из дома семь жильцов, передает источник Федерального агентства новостей.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, что квартира выгорела по всей площади. На стенах видны следы копоти, а некоторые окна открыты нараспашку.

Жертвами пожара стали две женщины 58-ми и 80-ти лет. Спасатели также обнаружили на месте пожара тело 39-летнего мужчины. По предварительным данным, все погибшие – члены одной семьи. Детали и причины произошедшего на данный момент выясняются. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Две женщины и мужчина заживо сгорели при пожаре в Ивановской области
Федеральное агентство новостей /

Днем ранее крупный пожар произошел на мебельном складе под Ханты-Мансийском. Огнеборцы присваивали возгоранию второй ранг сложности.

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