Стоимость доллара на Мосбирже выросла до 70,35 рубля

Москва, 25 октября. Цена доллара на открытии торговой сессии Мосбиржи по отношению к уровню закрытия прошлых торгов выросла на 1,5 копейки. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В результате подорожания цена американской национальной валюты достигла отметки в 70,35 рубля. Стоимость евро на открытии торгов также выросла на 17 копеек и составила 70,35 рубля.

Недавно аналитики попытались спрогнозировать курс рубля на конец октября. По их словам, долгосрочный прогноз делать сложно, потому что в любой момент могут появиться определяющие стоимость факторы. Финансисты отметили, что дорогая нефть сейчас хорошо поддерживает рубль. Это может стать определяющим фактором. Предполагается, что для доллара США октябрь может состояться в диапазоне 72–75 руб., а для евро — 84,5–86 руб.