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Стоимость доллара на Мосбирже выросла до 70,35 рубля
Экономика
Стоимость доллара на Мосбирже выросла до 70,35 рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Цена доллара на открытии торговой сессии Мосбиржи по отношению к уровню закрытия прошлых торгов выросла на 1,5 копейки. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В результате подорожания цена американской национальной валюты достигла отметки в 70,35 рубля. Стоимость евро на открытии торгов также выросла на 17 копеек и составила 70,35 рубля.

Недавно аналитики попытались спрогнозировать курс рубля на конец октября. По их словам, долгосрочный прогноз делать сложно, потому что в любой момент могут появиться определяющие стоимость факторы. Финансисты отметили, что дорогая нефть сейчас хорошо поддерживает рубль. Это может стать определяющим фактором. Предполагается, что для доллара США октябрь может состояться в диапазоне 72–75 руб., а для евро — 84,5–86 руб.

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доллар рубль евро
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