Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 09:35
09:33
Общество
Ученые из Гарвардского университета предупредили о вреде сливочного масла
09:27
Общество
Роспотребнадзор заявил, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 нельзя есть и пить
09:26
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся на юго-востоке Улан-Удэ
09:25
Происшествия
Покрышки загорелись на площади 600 кв. м в Ленинском районе Новосибирска
09:22
Происшествия
Жертвами многочасовой перестрелки в Афганистане стали не менее 17 человек
09:21
Общество
Хабаровские школьники уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 7 ноября
09:20
Политика
Посол ФРГ в РФ Гайр назвал кризис с ценами на газ общеевропейской проблемой
09:18
Экономика
Российские банки предупредили об уходе клиентов к нелегалам из-за ограничений ЦБ
09:18
Общество
Ведущий синоптик центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о дождях 25 октября
09:17
Политика
МИД Франции назвал выгодными долговременные контракты по газу с Россией
Все новости

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в одной из школ Бурятии поступило на пульт ЕДДС

  /   Обновлено: 25 октября 2021 08:42
Происшествия
Анонимное сообщение об угрозе взрыва в одной из школ Бурятии поступило на пульт ЕДДС
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Поселье, 25 октября. Службы оперативного реагирования проводят проверку в школе пригорода Улан-Удэ после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили в администрации Иволгинского района Бурятии.

Информация поступила на пульт оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в 09:11 по местному времени. По словам звонившего, заминированной оказалось учебное заведение, расположенное в населенном пункте Поселье.

«По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района, территория школы оцеплена сотрудниками ОМВД по Иволгинскому району, выставлены посты ДПС, организована эвакуация персонала и учащихся, проходит обследование территории школы сотрудниками Росгвардии на предмет обнаружения взрывного устройства», — сообщили в администрации.

В связи с угрозой взрыва занятия в школе были отменены. По словам представителя администрации района, сообщение заложенной бомбе также поступило на адрес электронной почты учебного заведения.

Ранее правоохранительные органы приехали на срочный вызов в Красноярский политехнический техникум и провели эвакуацию персонала и студентов. Поводом для оперативных действий стало сообщение об угрозе террористического акта в вузе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Анонимное сообщение об угрозе взрыва в одной из школ Бурятии поступило на пульт ЕДДС
школа улан-удэ угроза взрыва поселье
Комментировать