Анонимное сообщение об угрозе взрыва в одной из школ Бурятии поступило на пульт ЕДДС

Поселье, 25 октября. Службы оперативного реагирования проводят проверку в школе пригорода Улан-Удэ после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили в администрации Иволгинского района Бурятии.

Информация поступила на пульт оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в 09:11 по местному времени. По словам звонившего, заминированной оказалось учебное заведение, расположенное в населенном пункте Поселье.

«По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района, территория школы оцеплена сотрудниками ОМВД по Иволгинскому району, выставлены посты ДПС, организована эвакуация персонала и учащихся, проходит обследование территории школы сотрудниками Росгвардии на предмет обнаружения взрывного устройства», — сообщили в администрации.

В связи с угрозой взрыва занятия в школе были отменены. По словам представителя администрации района, сообщение заложенной бомбе также поступило на адрес электронной почты учебного заведения.

Ранее правоохранительные органы приехали на срочный вызов в Красноярский политехнический техникум и провели эвакуацию персонала и студентов. Поводом для оперативных действий стало сообщение об угрозе террористического акта в вузе.