Молодая сахалинка может сесть в тюрьму за травлю знакомой в соцсетях

Александровск-Сахалинский, 25 октября. Уголовное дело возбуждено против 18-летней жительницы Александровск-Сахалинского за клевету в интернете. Ей грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы.

Группа дознания районного ОМВД установила, что девушка размещала фотографии 19-летней знакомой в социальных сетях. Снимки сопровождались подписями, которые порочат честь и достоинство потерпевшей. Мотивом послужил ранее произошедший конфликт между девушками.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет». Наказание по этой статье предусматривает штраф до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Буллинг является довольно распространенным явлением среди современных людей, что особенно касается подростков. Психолог Оксана Защиринская ранее рассказала, что толкает людей на травлю.