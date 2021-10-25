Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 09:36
09:35
Политика
Посол ФРГ в РФ Гайр: вопросы климата в сотрудничестве двух стран будут играть важную роль
09:33
Общество
Ученые из Гарвардского университета предупредили о вреде сливочного масла
09:27
Общество
Роспотребнадзор заявил, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 нельзя есть и пить
09:26
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся на юго-востоке Улан-Удэ
09:25
Происшествия
Покрышки загорелись на площади 600 кв. м в Ленинском районе Новосибирска
09:22
Происшествия
Жертвами многочасовой перестрелки в Афганистане стали не менее 17 человек
09:21
Общество
Хабаровские школьники уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 7 ноября
09:20
Политика
Посол ФРГ в РФ Гайр назвал кризис с ценами на газ общеевропейской проблемой
09:18
Экономика
Российские банки предупредили об уходе клиентов к нелегалам из-за ограничений ЦБ
09:18
Общество
Ведущий синоптик центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о дождях 25 октября
Все новости

Политолог Корнейчук: Зеленскому придется «бить челом» перед Путиным и выпрашивать газ
Политика
Политолог Корнейчук: Зеленскому придется «бить челом» перед Путиным и выпрашивать газ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 25 октября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на «унижение» и отправиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за нехватки газа. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «НАШ».

Зеленский готовит общественность, что встреча с Путиным все же состоится, так как скоро наступит зима. Для отопительного сезона необходим газ, которого на Украине крайне мало. Политолог добавил, что с запуском «Северного потока — 2» транзит топлива заметно снизится.

«В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — заявил Корнейчук.

Он обратил внимание, что Зеленский сможет добиться аудиенции с Путиным только тогда, когда этого захочет российский лидер. В Москве неоднократно заявляли, что Киев должен определиться с вопросами, которые нужно вынести на переговоры. Только в таком случае Кремль согласится на встречу двух лидеров.

Недавно киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что встреча президентов Украины и России никогда не состоится. По его словам, главам двух государств не о чем разговаривать.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Корнейчук: Зеленскому придется «бить челом» перед Путиным и выпрашивать газ
путин зеленский газ
Комментировать