Политолог Корнейчук: Зеленскому придется «бить челом» перед Путиным и выпрашивать газ

Киев, 25 октября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на «унижение» и отправиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за нехватки газа. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «НАШ».

Зеленский готовит общественность, что встреча с Путиным все же состоится, так как скоро наступит зима. Для отопительного сезона необходим газ, которого на Украине крайне мало. Политолог добавил, что с запуском «Северного потока — 2» транзит топлива заметно снизится.

«В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», — заявил Корнейчук.

Он обратил внимание, что Зеленский сможет добиться аудиенции с Путиным только тогда, когда этого захочет российский лидер. В Москве неоднократно заявляли, что Киев должен определиться с вопросами, которые нужно вынести на переговоры. Только в таком случае Кремль согласится на встречу двух лидеров.

Недавно киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что встреча президентов Украины и России никогда не состоится. По его словам, главам двух государств не о чем разговаривать.