Церемония прощания с кинооператором Хатчинс проходит в США

Лос-Анджелес, 25 октября. Вечер памяти в честь убитого актером Алеком Болдуином кинооператора Галины Хатчинс проходит в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствуют десятки представителей кинематографа.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин случайно выстрелил в кинооператора из револьвера, который, как оказалось, был заряжен настоящими патронами, а не холостыми.

Режиссеры, актеры, продюсеры и прочие представители американской киноиндустрии собрались на церемонии прощания. Они приносят цветы и зажигают свечи, отдавая дань памяти погибшей Хатчинс.

«Родом из Украины, Галина выросла на советской военной базе за Полярным кругом, в окружении северных оленей и атомных подводных лодок», — говорится в сообщении на сайте погибшей.

По одной из версий, виновником трагедии могла стать специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид, которая являлась членом съемочной группы «Ржавчины». Специалиста уже обвиняли в халатности во время создания фильма «Старый путь» с Николасом Кейджем в главной роли.