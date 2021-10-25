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«Авито»: костюмы героев «Бумажного дома» чаще остальных покупают на Хэллоуин

  /   Обновлено: 25 октября 2021 08:14
Общество
«Авито»: костюмы героев «Бумажного дома» чаще остальных покупают на Хэллоуин
Кадр из сериала «Бумажный дом»

Москва, 25 октября. Наиболее популярным нарядом на Хэллоуин среди россиян стали костюмы героев испанского сериала «Бумажный дом». Он состоит из красного комбинезона и маски Сальвадора Дали.

Спрос на красные комбинезоны и маски вырос после выхода нового сезона сериала. С осени прошлого года интерес к костюмам героев сериала увеличился в 4,4 раза, уточнили в пресс-центре сервиса «Авито».

«Выход нового сезона испанского сериала "Бумажный дом" спровоцировал ажиотаж вокруг красных комбинезонов и масок Дали — по сравнению с серединой осени прошлого года спрос на образы героев вырос в 4,4 раза», — передает «Газета.ru».

Второе место занимают образы зомби. Такие наряды стали покупать в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году. Замыкает тройку костюм Дракулы, спрос на который вырос на 93 процента. В пятерку также вошли наряды Гарри Поттера и аниме-персонажа Наруто.

Хэллоуин не входит в число традиционных российских праздников, однако имеет высокую популярность в нашей стране. Он отмечается ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября.

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