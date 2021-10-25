Разработчик ADeltaX смог установить магазин приложений Google Play на Windows 11

Рим, 25 октября. Компания Microsoft недавно открыла пользователям доступ к функции запуска приложений на операционной системе (ОС) Windows 11, которые изначально были разработаны под Android. При помощи этой опции пользователи смогли установить на ОС магазин приложений Google Play.

Сообщается, что на данный момент функция работает в тестовом режиме. При этом лишь немногие смогли получить доступ к экспериментальной программе, которая ограничена 50-ю Android-приложениями, а их запуск возможен лишь через Amazon Appstore. Отмечается, что возможность испытать их получили лишь жители Соединенных Штатов. Однако энтузиаст под ником ADeltaX нашел способ обойти ограничения.

Разработчик выяснил, как можно установить любые сервисы Google Play в подсистему Windows Subsystem для Android. Алгоритмом действий он поделился в Twitter. Ему удалось сделать Windows 11 полностью совместимой с приложениями, разработанными под Android. Он также поделился своим проектом на GitHub, однако пользоваться им стоит лишь опытным программистам.

Компания Microsoft в скором времени планирует оставить Windows 10 и сосредоточить свои силы на обновлениях для Windows 11. Недавно вышла тестовая сборка обновления для прошлой версии операционной системы, которая станет последним крупным обновлением для нее.