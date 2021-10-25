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ГИБДД ограничила движение по дороге Нижневартовск — Излучинск из-за мокрого снега
Общество
ГИБДД ограничила движение по дороге Нижневартовск — Излучинск из-за мокрого снега
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Ханты-Мансийск, 25 октября. Движение всех видов транспорта ограничено на трассе Нижневартовск — Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Причиной этого стала плохая видимость из-за снега.

Ограничения действуют с утра 25 октября. В регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия, из-за чего на дороге сформировалась плохая видимость.

«На автодороге Нижневартовск — Излучинск сегодня утром введено ограничение движения для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями — снегом. Сотрудники ГИБДД формируют колонны с последующим сопровождением», — уточнили ТАСС в пресс-центре ГИБДД УМВД России по Югре.

Согласно данным регионального управления МЧС, в некоторых районах Югры в понедельник прогнозируется мокрый снег, туман и ветер до 15 м/с. Температура воздуха составит один–шесть градусов выше нуля.

Синоптики ранее спрогнозировали выпадение снега на территории Москвы. Жителей столицы призвали не ждать устойчивого снежного покрова еще как минимум две недели.

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