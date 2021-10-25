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Арзамасова показала трогательное видео Авербуха с маленьким сыном

  /   Обновлено: 25 октября 2021 07:35
Шоу-бизнес
Арзамасова показала трогательное видео Авербуха с маленьким сыном
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomohov/Global Look Press

Москва, 25 октября. Актриса Елизавета Арзамасова сняла на камеру, как ее супруг фигурист Илья Авербух нянчится с маленьким сыном Львом. Запись молодая мама опубликовала в личном профиле в Instagram.

Звездные супруги стали родителями 14 августа 2021 года. Авербух продолжает усердно работать одновременно над несколькими проектами, но всегда находит время, чтобы провести его с семьей. Один из таких трогательных моментов запечатлела Арзамасова. На кадре видно, как фигурист с голым торсом лежит на диване, а на его груди расположился маленький Лев Ильич.

«Я не понимаю, как ты все успеваешь. Полным ходом идет подготовка к премьере в Москве ледового спектакля "Анна Каренина", который будет идти уже совсем скоро, с 4 по 14 ноября! Ежедневные постановки номеров для эфиров "Ледникового периода", куча других дел и забот. Но ты обязательно даришь улыбку Льву Ильичу. И ко всему вот так бережно относишься», — восхищенно заметила актриса.

Арзамасова показала трогательное видео Авербуха с маленьким сыном
Prt Scr instagram.com / liza_arzamasova

Сама же Арзамасова успешно восстанавливается после родов и уже вернулась в прежнюю форму. Почти сразу же после появления на свет сына она приступила к репетициям в театре. Однако молодая мама старается надолго не оставлять малыша и проводить с ним как можно больше времени.

Елизавета Арзамасова ранее объявила о желании родить второго ребенка. Она призналась, что скучает по состоянию беременности.

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