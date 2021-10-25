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Астрологи составили тройку лучших мужей по знаку зодиака

  /   Обновлено: 25 октября 2021 07:34
Общество
Астрологи составили тройку лучших мужей по знаку зодиака
pixabay.com

Москва, 25 октября. Некоторые положительные черты характера, которые мужчины получили, родясь под определенным созвездием, влияют на их способность заводить семьи. Портал Femmie выделил тройку лучших мужей по знаку зодиака.

Одними из самых верных и честных супругов являются Раки. Мужчины, рожденные под этим созвездием, имеют чувственную натуру и никогда не избегают дорогих для себя людей. Для них главная цель в жизни — это создание полноценной семьи, поэтому принято считать Раков хорошими мужьями.

Мужчины Весы просто не могут жить без любви. По версии астрологов, они, порой, проявляют нерешительность в отношениях. Однако, выбрав партнера, от своего решения уже не отступятся. Весы считаются хорошими отцами и сохраняют рассудительность в любой ситуации.

Скорпионы известны своей ревностью. Но их верность ничем не уступает Ракам. Мужья-скорпионы могут похвастаться самоотверженностью и готовностью пойти на все ради любимого человека.

Есть также и представители знаков зодиака, которые являются самыми жадными людьми. Среди них астрологи особо выделяют Дев, Близнецов и Рыб.

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