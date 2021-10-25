Компания NtechLab тестирует систему выявления потенциальных стрелков в школе Самары

Москва, 25 октября. Российские учебные заведения начали интересоваться технологиями, которые способны защитить школьников и студентов от нападения стрелков. Компания NtechLab готовит соответствующую систему, которую уже тестируют в Самаре.

Идея выглядит особенно актуальной на фоне трагедий в Казани и Перми. Технология подразумевает работу видеокамер, которые будут отслеживать лица всех посетителей и в случае чего предупреждать об опасности, передает «КоммерсантЪ».

«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим», — признали несовершенства системы в NtechLab.

Директор компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») Михаил Смирнов скептически относится к системе. Он полагает, что такой подход принесет мало результатов. Лучше всего «выявлять людей, которые ведут себя нехарактерно: оборачиваются, нервничают, несут тяжелые сумки».

Шестиклассник ранее пришел в школу с оружием и попытался отомстить обидевшей его однокласснице. Директору образовательного учреждения в поселке Сарс под Пермью удалось обезвредить подростка. Его отправили в специальное учреждения для оказания психологической помощи.