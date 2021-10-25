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Нейронные сети позволили посмотреть на Генри Кавилла в роли Джеймса Бонда

  /   Обновлено: 25 октября 2021 07:08
Общество
Нейронные сети позволили посмотреть на Генри Кавилла в роли Джеймса Бонда
Кадр из фильма &quot;Агенты А.Н.К.Л.&quot;

Москва, 25 октября. Последний исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг покинет кинофраншизу после фильма «Не время умирать». Однако это место, как правило, долго не остается пустым, и фанаты уже начали продвигать на него Генри Кавилла, посмотрев на актера в образе агента 007 с помощью дипфейка.

Дипфейк является методикой обработки изображения, которая способна наложить одно фото или видео на другое при помощи искусственного интеллекта. Посредством долгого анализа данных и обучения алгоритм способен подменить лицо и даже голос одного актера на совершенно другого. Полученная видеозапись была опубликована на YouTube.

Один из фанатов франшизы использовал дипфейк, чтобы показать, как в образе агента 007 бы выглядел Кавилл, подставив его лицо под Бонда, сыгранного Тимоти Далтоном. Результат привел публику в восторг тем, насколько гармонично актер вписался в образ. В некоторых сценах сложно поверить, что на самом деле видеоряд является лишь результатом работы алгоритмов, а не игры Кавилла.

Однако сейчас британский актер вовсю посвящает себя вселенной Ведьмака в одноименном сериале. Недавно Генри Кавилл опубликовал новый постер второго сезона проекта, премьера которого состоится на Netflix уже в декабре.

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