Илон Маск отложил тестирование автопилота Tesla из-за проблем с новой версией

Нью-Йорк, 25 октября. Американский производитель электрокаров Tesla обнаружил неполадки в новой версии автопилота. Основатель компании Илон Маск принял решение приостановить его тестирование.

Tesla приступила к бета-тестированию версии автопилота 10.3 еще 14 октября. Поучаствовать могли владельцы машин с рейтингом безопасности 99 баллов из 100 возможных. Позже служба контроля обнаружила неполадки с быстродействием системы при левом повороте на перекрестках.

«Увидели некоторые проблемы с версией 10.3, так что временно возвращаемся к версии 10.2», — написал предприниматель Илон Маск в Twitter.

Ранее американская компания Tesla приняла решение поднять стоимость своих электрокаров на 5 тысяч долларов. Повышение цен затронуло Model S и Model X. Согласно изменениям, теперь машины продаются за 94 990 долларов и 104 990 долларов соответственно.