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Четверо мальчиков несколько дней голодали в запертой квартире под Иркутском
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Четверо мальчиков несколько дней голодали в запертой квартире под Иркутском
pixabay.com

Иркутск, 25 октября. Жительница Иркутской области оставила четверых сыновей в запертой квартире и ушла на несколько дней. Все это время дети находились без еды и присмотра взрослых.

Инцидент произошел в поселке Осиновка Иркутской области. В минувшее воскресенье в отделение полиции Братского района поступил сигнал о детях, запертых в квартире многоэтажного дома. Прибывшие на место правоохранители застали закрытую дверь. Через нее дети пояснили, что их мамы нет дома уже несколько дней.

«По выдвижной лестнице пожарной машины полицейские добрались до окна квартиры, расположенной на третьем этаже, и вынесли четверых мальчиков в возрасте от года до десяти лет», — уточнили в региональном управлении МВД.

Сотрудникам полиции удалось установить личность матери. Ею оказалась местная жительница, которая уже стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас правоохранители занимаются розыском законных представителей детей, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Оставление детей без присмотра взрослых привело к трагедии в Новосибирской области. Во время пожара в частном доме погиб трехлетний мальчик, еще троих несовершеннолетних успел спасти сосед.

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