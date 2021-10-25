Юрист Митева предупредила о штрафе за неправильный вынос крупногабаритного мусора

Москва, 25 октября. Неправильное обращение с крупногабаритным мусором, согласно статье 8.2 КоАП РФ, грозит штрафом в размере 2 тысяч рублей, предупредила член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

К такому виду мусора относятся мебель, громоздкая техника, велосипед, а также строительные отходы, размер которых более 50 сантиметров в высоту, длину или ширину. За повторное нарушение в течение одного года накажут большей суммой — до 3 тысяч рублей, передает РИА Недвижимость.

«Нарушения, например, могут зафиксировать общественные экологические инспекторы или просто неравнодушные граждане и подать заявление вместе с материалами фиксации в госорганы, например в полицию, на специальные горячие линии, которые действуют в ряде муниципалитетов, или в управляющую компанию», — добавила юрист.

Руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур предупредил, что выкидывать крупногабаритный мусор можно на специально отведенную под это площадку. Если такая территория не выделена, то стоит подать жалобу местным властям. Если же проблема устранена не будет, то региональный оператор может лишиться своего статуса.

Проблема увеличивающегося количества отходов стоит перед всеми странами мира. Ученые из России и Италии придумали способ, позволяющий перерабатывать органический мусор в водородное топливо.