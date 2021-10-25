Новые технологии позволили телефонным мошенникам подделывать любые голоса

Москва, 25 октября. Злоумышленники освоили технологию Deepfake, благодаря которой они могут подделывать голоса абонентов. Также мошенники научились использовать целевые атаки с подменой контактов близких людей и даже организаций, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Даже просто разговаривать в таком случае рискованно. злоумышленники могут записывать определенные фразы и слова своего собеседника из диалога, чтобы затем, вырвав их из контекста, выдавать их за свои во время банковских манипуляций, передает слова эксперта «Прайм».

«Многие персональные данные, к сожалению, уже есть в интернете и, как правило, во многом виноваты мы сами, оставляя свой цифровой след», — сообщил специалист.

Осенью появились и другие, более изощренные способы обмана. Например, криминальные умельцы создали ботов, которые предлагают за отдельную плату взломать чужой профиль и прислать интимные снимки из аккаунта. В итоге жертва отсылает деньги, но никаких снимков, конечно, не получает.