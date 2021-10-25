Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 08:04
08:00
Общество
Маркетолог Николай Григорьев: Ричард Гир защищает мигрантов в Европе ради славы в США
07:55
Происшествия
Административное здание загорелось в Калининском районе Петербурга
07:37
Общество
ГИБДД ограничила движение по дороге Нижневартовск — Излучинск из-за мокрого снега
07:35
Шоу-бизнес
Арзамасова показала трогательное видео Авербуха с маленьким сыном
07:34
Общество
Астрологи составили тройку лучших мужей по знаку зодиака
07:11
Общество
Компания NtechLab тестирует систему выявления потенциальных стрелков в школе Самары
07:08
Общество
Нейронные сети позволили посмотреть на Генри Кавилла в роли Джеймса Бонда
07:04
Общество
Илон Маск отложил тестирование автопилота Tesla из-за проблем с новой версией
06:51
Происшествия
Четверо мальчиков несколько дней голодали в запертой квартире под Иркутском
06:45
Общество
Онколог Каприн: рак молочной железы в редких случаях встречается у мужчин
Все новости

Новые технологии позволили телефонным мошенникам подделывать любые голоса
Общество
Новые технологии позволили телефонным мошенникам подделывать любые голоса
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 октября. Злоумышленники освоили технологию Deepfake, благодаря которой они могут подделывать голоса абонентов. Также мошенники научились использовать целевые атаки с подменой контактов близких людей и даже организаций, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Даже просто разговаривать в таком случае рискованно. злоумышленники могут записывать определенные фразы и слова своего собеседника из диалога, чтобы затем, вырвав их из контекста, выдавать их за свои во время банковских манипуляций, передает слова эксперта «Прайм».

«Многие персональные данные, к сожалению, уже есть в интернете и, как правило, во многом виноваты мы сами, оставляя свой цифровой след», — сообщил специалист.

Осенью появились и другие, более изощренные способы обмана. Например, криминальные умельцы создали ботов, которые предлагают за отдельную плату взломать чужой профиль и прислать интимные снимки из аккаунта. В итоге жертва отсылает деньги, но никаких снимков, конечно, не получает.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новые технологии позволили телефонным мошенникам подделывать любые голоса
голос телефон мошенник
Комментировать