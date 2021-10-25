«Коммерсантъ»: стоимость новых автомобилей в России за год выросла на 20%

Москва, 25 октября. Цены на новые автомобили в России за девять месяцев текущего года увеличились более чем на 20 процентов. Специалисты прогнозируют дальнейший рост стоимости машин на первичном рынке.

Автодилеры утверждают, что рост стоимости на машины точно предсказать невозможно, так как все будет зависеть от марки. Генеральный директор Fresh Auto Денис Мигаль считает, что в среднем автомобили будут дорожать на 1-2 процента каждый месяц до конца текущего года, пишет «Коммерсантъ».

«Рост в таком темпе продолжится до конца года. Доступность автомобилей не улучшилась, ситуация только ухудшается, исключение — китайские бренды, где мы отмечаем позитивные тенденции», — заявил Мигаль.

Издание отмечает что спрос на данный момент перевешивает предложение. Объявленные нерабочие дни в РФ также негативно скажутся на стоимости авто. Дилеры считают, что рост будет пропорционален сроку действия локдауна.

Ранее операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев сообщил, что рост цен на новые автомобили в РФ замедлился. По его словам, на это повлиял курс европейской валюты.