Военные Судана арестовывают министров и чиновников страны

Хартум, 25 октября. Четыре министра и целый ряд высокопоставленных чиновников из штата Хартум были арестованы в Судане военнослужащими страны. Военные перекрыли мосты и все въезды в столицу, передал телеканал Al Hadath.

В составе задержанных числятся главы министерств связи, информации, финансов и промышленности. Военнослужащие также произвели арест губернатора Хартума и одного резидента Суверенного совета, который является правящим в государстве.

Суданские солдаты взяли в кольцо и дом главы кабмина Абдаллы Хамдука, который накануне опроверг слухи о будущем роспуске правительства. На данный момент аресты чиновников и руководителей ведомств продолжаются.

Массовые демонстрации и шествия наблюдаются в столице уже около полутора недель. Люди выходили на улицу, требуя смены правительства и решения экономического кризиса.