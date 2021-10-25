Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 06:29
06:28
Общество
Новые технологии позволили телефонным мошенникам подделывать любые голоса
06:24
Общество
Врач Гавашели предупредила о последствиях употребления молока при непереносимости лактозы
06:08
Общество
Врач Мясников призвал отказаться от антибиотиков при кашле и бронхите
06:07
Общество
«Коммерсантъ»: стоимость новых автомобилей в России за год выросла на 20%
06:06
Политика
Военные Судана арестовывают министров и чиновников страны
06:04
Политика
Экс-министр Украины Огрызко: США планируют «вытолкнуть на обочину мировой политики» Россию
06:02
Политика
NI: претензии Венгрии на Закарпатье создадут для Зеленского большие неприятности
06:00
Шоу-бизнес
«Конфеты или жизнь»: топ-5 жутких фильмов для Хеллоуина
05:48
Происшествия
CNN сообщил о последствиях разрушительного торнадо в американском штате Миссури
05:42
Спорт
Гол Наместникова помог «Детройту» на выезде победить «Чикаго» в матче НХЛ
Все новости

Военные Судана арестовывают министров и чиновников страны

  /   Обновлено: 25 октября 2021 06:21
Политика
Военные Судана арестовывают министров и чиновников страны
Федеральное агентство новостей

Хартум, 25 октября. Четыре министра и целый ряд высокопоставленных чиновников из штата Хартум были арестованы в Судане военнослужащими страны. Военные перекрыли мосты и все въезды в столицу, передал телеканал Al Hadath.

В составе задержанных числятся главы министерств связи, информации, финансов и промышленности. Военнослужащие также произвели арест губернатора Хартума и одного резидента Суверенного совета, который является правящим в государстве. 

Суданские солдаты взяли в кольцо и дом главы кабмина Абдаллы Хамдука, который накануне опроверг слухи о будущем роспуске правительства. На данный момент аресты чиновников и руководителей ведомств продолжаются.

Массовые демонстрации и шествия наблюдаются в столице уже около полутора недель. Люди выходили на улицу, требуя смены правительства и решения экономического кризиса.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Военные Судана арестовывают министров и чиновников страны
Судан армия хартум аресты чиновников и министров
Комментировать