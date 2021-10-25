Экс-министр Украины Огрызко: США планируют «вытолкнуть на обочину мировой политики» Россию

Киев, 25 октября. Президент США Джо Байден занимается созданием нового мироустройства, в котором не будет России. Об этом в беседе с телеканалом Espreso заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Вашингтон планирует «вытолкнуть на обочину мировой политики» Москву. Сейчас же Украина вынуждена считаться с мнением России, которая обладает правом вето в Совбезе ООН и имеет возможность блокировать решения в ОБСЕ. Огрызко считает единственным выходом отказ от участия в тех структурах, где Москва имеет голос.

«Недаром наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка. Но там, где нет Российской Федерации. Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — заявил политик.

Байден инициировал проведение саммита представителей демократических стран, который пройдет через несколько месяцев. Огрызко добавил, что в будущем мир расколется на два лагеря.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко ранее заявил, что США не будут помогать Украине, если та развяжет военный конфликт с Россией. В Вашингтоне больше не доверяют киевским политикам.