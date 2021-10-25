NI: претензии Венгрии на Закарпатье создадут для Зеленского большие неприятности

Вашингтон, 25 октября. Венгрия намерена вернуть себе территории Закарпатья. Об этом заявила замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг в материале для журнала The National Interest.

Будапешт тратит немалые деньги, чтобы реинтегрировать исторически венгерские территории. Власти создали в Закарпатье целую сеть школ, где преподают на национальном языке. Община следит за всеми видами СМИ на венгерском языке, передает «ПолитРоссия».

«Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и регулярно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине», — подчеркнула Харинг.

Она заверила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому будет крайне трудно найти общий язык с Венгрией, поэтому лучше выбрать путь интеграции Закарпатья. Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, а значит может помешать Украине попасть в эти объединения.

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее припомнил Киеву языковые притеснения этнических венгров в Закарпатье. Он упрекнул Украину за закон, который запретил гражданам общаться на родном языке, и пригрозил помешать стране вступить в НАТО.