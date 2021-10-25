Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 06:29
06:28
Общество
Новые технологии позволили телефонным мошенникам подделывать любые голоса
06:24
Общество
Врач Гавашели предупредила о последствиях употребления молока при непереносимости лактозы
06:08
Общество
Врач Мясников призвал отказаться от антибиотиков при кашле и бронхите
06:07
Общество
«Коммерсантъ»: стоимость новых автомобилей в России за год выросла на 20%
06:06
Политика
Военные Судана арестовывают министров и чиновников страны
06:04
Политика
Экс-министр Украины Огрызко: США планируют «вытолкнуть на обочину мировой политики» Россию
06:02
Политика
NI: претензии Венгрии на Закарпатье создадут для Зеленского большие неприятности
06:00
Шоу-бизнес
«Конфеты или жизнь»: топ-5 жутких фильмов для Хеллоуина
05:48
Происшествия
CNN сообщил о последствиях разрушительного торнадо в американском штате Миссури
05:42
Спорт
Гол Наместникова помог «Детройту» на выезде победить «Чикаго» в матче НХЛ
Все новости

CNN сообщил о последствиях разрушительного торнадо в американском штате Миссури
Происшествия
CNN сообщил о последствиях разрушительного торнадо в американском штате Миссури
wikimedia.org

Джефферсон-Сити, 25 октября. Сильнейший торнадо разрушил постройки в городах американского штата Миссури. О последствиях разгула стихии сообщил телеканал CNN.

По его данным, град, порывы шквалистого ветра до 90 км/ч и торнадо бушевали в нескольких городах штата. Очевидцы сообщили, что в населенном пункте Пардин к северо-востоку от Канзас-Сити разрушенными оказались почти все одноэтажные здания. Вместе с тем стихия повредила сельскохозяйственную технику местных фермерских хозяйств.

На данный момент в штатах Миссури и Иллинойс действует предупреждение об угрозе торнадо. Национальная метеорологическая служба США рекомендовала гражданам районов, находящихся в потенциальной опасности, оставаться в укрытиях.

Недавно туристы засняли на видео смерч, образовавшийся в Черном море. Инцидент произошел 18 октября недалеко от города Сочи.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / CNN сообщил о последствиях разрушительного торнадо в американском штате Миссури
cnn иллинойс торнадо разрушение миссури
Комментировать