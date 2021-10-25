CNN сообщил о последствиях разрушительного торнадо в американском штате Миссури

Джефферсон-Сити, 25 октября. Сильнейший торнадо разрушил постройки в городах американского штата Миссури. О последствиях разгула стихии сообщил телеканал CNN.

По его данным, град, порывы шквалистого ветра до 90 км/ч и торнадо бушевали в нескольких городах штата. Очевидцы сообщили, что в населенном пункте Пардин к северо-востоку от Канзас-Сити разрушенными оказались почти все одноэтажные здания. Вместе с тем стихия повредила сельскохозяйственную технику местных фермерских хозяйств.

На данный момент в штатах Миссури и Иллинойс действует предупреждение об угрозе торнадо. Национальная метеорологическая служба США рекомендовала гражданам районов, находящихся в потенциальной опасности, оставаться в укрытиях.

Недавно туристы засняли на видео смерч, образовавшийся в Черном море. Инцидент произошел 18 октября недалеко от города Сочи.