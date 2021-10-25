Гол Наместникова помог «Детройту» на выезде победить «Чикаго» в матче НХЛ

Чикаго, 25 октября. «Детройт Ред Уингз» одержал гостевую победу над «Чикаго Блэкхокс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Одну шайбу в составе победителей забросил российский форвард Владислав Наместников.

Самым результативным игроком в составе гостей стал 19-летний Лукас Рэймонд, который трижды поразил «калитку» соперников (6, 40, 47-я минуты) и отдал одну голевую передачу. За «Детройт» также забивали Картер Роуни (25), Наместников (28) и Тайлер Бертуцци (30). В составе «Чикаго» три шайбы забросили Тайлер Джонсон (13), Доминик Кубалик (33) и Хенрик Боргстрем (42).

Рэймонд проводит первый сезон в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист также оформил свой первый хет-трик в профессиональной карьере. Наместников забил в третий раз в сезоне. За шесть матчей россиянин также успел отдать один голевой пас.

Накануне Иван Барбашев, Клим Костин и Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» помогли своей команде одержать победу в матче с десятью заброшенными шайбами. В игре против «Лос-Анджелеса» россияне заработали четыре очка, пишет RT.