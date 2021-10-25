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Певец Эд Ширан заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию

  /   Обновлено: 25 октября 2021 05:21
Шоу-бизнес
Певец Эд Ширан заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию
szigetfestival.com  /  Rockstar

Лондон, 25 октября. Известный британский певец и музыкант Эд Ширан заразился коронавирусом. Об этом он рассказал поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram.

Певцу пришлось уйти на самоизоляцию, несмотря на то, что у него запланирован ряд концертов. Ширан предупредил, что все выступления, которые сможет, он проведет в Сети.

«У меня, к сожалению, положительный результат на COVID-19, так что теперь я самоизолируюсь и следую правительственным рекомендациям», — написал музыкант.

Поклонники поддержали исполнителя и пожелали ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время Ширан может дать интервью одному из известных изданий в дистанционном формате.

Недавно исполнитель раскрыл секрет своей диеты, которая помогла ему почти вдвое сбросить вес. Ширан решил отказаться от сосисок и пива и сократил порции. Кроме того, в ресторанах и кафе он просит принести только половину блюда.

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