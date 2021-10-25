Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 06:29
06:24
Общество
Врач Гавашели предупредила о последствиях употребления молока при непереносимости лактозы
06:08
Общество
Врач Мясников призвал отказаться от антибиотиков при кашле и бронхите
06:07
Общество
«Коммерсантъ»: стоимость новых автомобилей в России за год выросла на 20%
06:06
Политика
Военные Судана арестовывают министров и чиновников страны
06:04
Политика
Экс-министр Украины Огрызко: США планируют «вытолкнуть на обочину мировой политики» Россию
06:02
Политика
NI: претензии Венгрии на Закарпатье создадут для Зеленского большие неприятности
06:00
Шоу-бизнес
«Конфеты или жизнь»: топ-5 жутких фильмов для Хеллоуина
05:48
Происшествия
CNN сообщил о последствиях разрушительного торнадо в американском штате Миссури
05:42
Спорт
Гол Наместникова помог «Детройту» на выезде победить «Чикаго» в матче НХЛ
05:22
Общество
Хабаровский губернатор Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в окружении
Все новости

Вильфанд: самая низкая температура месяца ожидается 25 октября в Центральной России
Общество
Вильфанд: самая низкая температура месяца ожидается 25 октября в Центральной России
Невские Новости

Москва, 25 октября. Температура в Центральной России продолжает снижаться. Самым холодным днем будет 25 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

После понедельника, по прогнозу синоптика Вильфанда, температура воздуха будет расти. В целом октябрь ожидается немного выше нормы. 25 октября допускается отклонение на один градус, передает слова руководителя Гидрометцентра РИА Новости.

«Понедельник будет самым холодным днем октября для центра Европейской России, так как в дальнейшем идет повышение температуры», — заключил Вильфанд.

Повышение температурных показателей на неделе объясняется приходом воздушных масс с Атлантики. В Центральной России столбики термометров будут показывать до 12 градусов выше нуля в четверг, предупредил метеоролог Роман Вильфанд.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вильфанд: самая низкая температура месяца ожидается 25 октября в Центральной России
прогноз вильфанд холод
Комментировать