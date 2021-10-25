Вильфанд: самая низкая температура месяца ожидается 25 октября в Центральной России

Москва, 25 октября. Температура в Центральной России продолжает снижаться. Самым холодным днем будет 25 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

После понедельника, по прогнозу синоптика Вильфанда, температура воздуха будет расти. В целом октябрь ожидается немного выше нормы. 25 октября допускается отклонение на один градус, передает слова руководителя Гидрометцентра РИА Новости.

«Понедельник будет самым холодным днем октября для центра Европейской России, так как в дальнейшем идет повышение температуры», — заключил Вильфанд.

Повышение температурных показателей на неделе объясняется приходом воздушных масс с Атлантики. В Центральной России столбики термометров будут показывать до 12 градусов выше нуля в четверг, предупредил метеоролог Роман Вильфанд.