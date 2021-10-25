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Созданные для Майкла Джордана баскетбольные кроссовки ушли с молотка за $1,47 млн

  /   Обновлено: 25 октября 2021 05:08
Общество
Созданные для Майкла Джордана баскетбольные кроссовки ушли с молотка за $1,47 млн
instagram.com  /  airmike23_

Лас-Вегас, 25 октября. Пара кроссовок, разработанная компанией Nike специально для выступлений баскетболиста Майкла Джордана в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), была продана на аукционе Sotheby's в Лас-Вегасе за 1,47 млн долларов.

Джордан впервые сыграл в этой обуви в пятой игре НБА сезона 1984 года. Руководство лиги осудило появление именитого баскетболиста на официальных матчах в такой обуви из-за ее яркого дизайна и регулярно выписывало ему штрафы, сообщили в аукционном доме.

Несмотря на это, спортсмен ни разу не сменил разработанную под него игровую обувь, а возникший резонанс сделал неплохую рекламу компании Nike. Впоследствии кроссовки такого типа стали выпускаться регулярно и получили название Air Jordan в честь их первого носителя.

На продажу первые Air Jordan выставил Томми Тим Льюис. Он лично получил их от легенды мирового баскетбола на одном из матчей, когда работал подносчиком мячей. Все эти годы он бережно хранил раритетную вещь и, в конце концов, решил на ней заработать.

Недавно на этом же аукционе состоялась еще одна громкая продажа. Одиннадцать произведений искусства художника Пабло Пикассо ушли с молотка за 110 млн долларов.

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Все новости / Общество / Созданные для Майкла Джордана баскетбольные кроссовки ушли с молотка за $1,47 млн
аукцион Sotheby's майкл джордан air jordan
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